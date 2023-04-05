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HDP’li ittifakta çifte liste sıkıntısı

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#HDP#Yeşil Sol Parti#Pervin Buldan
HDP’li ittifakta çifte liste sıkıntısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

HDP’nin Yeşil Sol Parti listesinden aday çıkaracağı Emek ve Özgürlük İttifakı, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ısrarıyla gündeme gelen “çifte liste” sorununu “riskli bölge” sınıflamasıyla aşmaya çalışıyor.

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HDP’li yöneticiler, ittifakta yer almasına karşın Türkiye genelinde kendi logosuyla ayrı liste çıkarmaya karar veren TİP yönetiminin “gücünü abarttığını” düşünüyor. TİP Başkanı Erkan Baş ise HDP’li yetkililerden gelen itirazlara karşı kamuoyuna açık mektup yayınladı. Bağımsız bir parti olarak TİP’in kararlarını kendi kurullarında aldığını belirten Baş, “ayrı liste” kararının sonucu olarak Siyasi Partiler Yasası uyarınca en az 41 ilde liste çıkaracaklarını, ancak bu seçim çevrelerini belirlerken Yeşil Sol Parti ve diğer muhalefet partilerine zarar vermemeyi esas alacaklarını vurguladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da dün partisinin grup toplantısında, “Hedefimiz parlamentoda en az 100 vekil sayısına ulaşmaktır” diye konuştu.

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#HDP#Yeşil Sol Parti#Pervin Buldan

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