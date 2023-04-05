HDP’li ittifakta çifte liste sıkıntısı

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HDP’li yöneticiler, ittifakta yer almasına karşın Türkiye genelinde kendi logosuyla ayrı liste çıkarmaya karar veren TİP yönetiminin “gücünü abarttığını” düşünüyor. TİP Başkanı Erkan Baş ise HDP’li yetkililerden gelen itirazlara karşı kamuoyuna açık mektup yayınladı. Bağımsız bir parti olarak TİP’in kararlarını kendi kurullarında aldığını belirten Baş, “ayrı liste” kararının sonucu olarak Siyasi Partiler Yasası uyarınca en az 41 ilde liste çıkaracaklarını, ancak bu seçim çevrelerini belirlerken Yeşil Sol Parti ve diğer muhalefet partilerine zarar vermemeyi esas alacaklarını vurguladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da dün partisinin grup toplantısında, “Hedefimiz parlamentoda en az 100 vekil sayısına ulaşmaktır” diye konuştu.