‘HDP’li iki vekile yapılan da hukuksuz’

CHP grubu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen toplantılara dün yeniden başladı. TBMM’deki grup toplantısına milletvekilleri ve gazeteciler dışında kimse alınmazken, katılanlara maske dağıtıldı ve sosyal mesafeye dikkat edildi. Berberoğlu için salonda en öndeki sıra boş bırakılırken, üzerine kalemi ve gözlüğü konuldu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: CHP grubu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen toplantılara dün yeniden başladı. TBMM’deki grup toplantısına milletvekilleri ve gazeteciler dışında kimse alınmazken, katılanlara maske dağıtıldı ve sosyal mesafeye dikkat edildi. Berberoğlu için salonda en öndeki sıra boş bırakılırken, üzerine kalemi ve gözlüğü konuldu. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

SU VERMİYORLAR

“Bir haber geliyor, iki gazeteci arkadaşımız sabaha karşı gözaltına alınıyor. İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız. Niye, hangi gerekçe ile alınıyorlar? Huzur olmayacak mı memlekette? Müyesser hanıma su vermiyorlar ya nasıl vermezsin? Suçluyorlar, ‘bunlar casusluk yapacak’mış. Bu kadar da ayağa düşürmeyin casusluğu. Ne casusluğu, ne ajanlığı? Allah akıl fikir versin.

BOYUN EĞMEYİZ

Bu taktiği hepimiz biliyorduk değil mi? FETÖ taktiği. Eğer bu memlekette bir casus aranıyorsa, bu memlekette devletin sırlarını terör örgütüne peşkeş çeken birisi aranıyorsa, o da Kozmik Oda’yı açanlardır. İktidara geldiğimizde devlet sırlarını terör örgütüne peşkeş çekenlere hesap sormazsak namerdiz. 3 milletvekili arkadaşımızın milletvekilliği düşürüldü. Enis Berberoğlu, Musa Farisoğulları ve Leyla Güven. Enis Berberoğlu’nun durumu biraz daha farklı. Ben diğer iki milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama o HDP’li iki milletvekiline yapılan da haksız ve hukuksuzdur. Anayasa’ya aykırıdır. Bizim kim olursa olsun adaleti, demokrasiyi savunmak gibi, hakkı ve hukuku savunmak gibi bir görevimiz vardır. Berberoğlu hakkında ‘Casusluk yaptı’ dediler; mahkemeler ‘Yok böyle bir şey’ dedi. En sonunda devletin sırlarını açığa çıkarmak denildi. MİT TIR’ları devletin sırrı mıydı? Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; terör örgütünün bildiği, terör örgütünün tutanak tuttuğu bir olay nasıl olur da devlet sırrı olur? Bu olaydan ötürü mahkûm olan kimse yok. Yalnızca Enis Bey. Ne için, çünkü CHP’li. Baskı yapacaklar biliyorum. İktidar olanlar şunu unutmasınlar; hiçbir baskı karşısında hiçbir CHP’li boyun eğmez. Nokta. Enis Bey’in kalemi orada, anayasa da orada.”