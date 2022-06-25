Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

HDP'li Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı

#HDP#Hüda Kaya#Muhammed Cihad Cemre
HDPli Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlerle çıkan fotoğraflarının ardından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile "Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum" ihbarında bulunuldu.

Yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle arananlar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak birlikte yer aldıkları tespit edildi.

HDPli Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı

Haberin Devamı

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el koyulan Cemre'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

HDPli Hüda Kaya’nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltına alındı

Öte yandan Muhammed Cihad Cemre'nin, Bayramiç'te kendisine ait araçta bulunan TBMM kartıyla gezerken görüldüğü ileri sürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#HDP#Hüda Kaya#Muhammed Cihad Cemre

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı

BAKMADAN GEÇME!

6ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

6'ıncı ayda kâra geçti, 1 yıl sonunda maaşlı işini bıraktı... İnterneti değiştiren genç adam

#Pierre Omidyar
Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz

Anne babaların eli ayağı| Ana kucağına da mı güvenemeyeceğiz?

#Ana Kucağı
Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı