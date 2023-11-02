HDP’li Hüda Kaya tutuklandı

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Kobani olaylarına yönelik 108 sanığın yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP 27’nci Dönem Milletvekili Hüda Kaya, yurtdışına çıkmak isterken dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; 6-7-8 Ekim 2014 tarihlerindeki “Kobani” olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapan şüphelilere yönelik açılan soruşturmayla 108 sanık hakkında dava açıldı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, olayların yaşandığı tarihte HDP MYK üyesi olan, 27’nci dönem milletvekili Hüda Kaya hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan Hüda Kaya, mahkemede SEGBİS üzerinden yapılan sorgusunun ardından ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.