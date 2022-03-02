HDP’li Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hakkındaki Karma Komisyon raporu dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Güzel adına HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, üç saatlik bir savunma yaptı.

327 KABUL OYU VERİLDİ

Güzel hakkında iki dosya ile ilgili iki fezleke hazırlanmıştı. Oluç’un savunmasının ardından ikinci fezleke ile ilgili savunma yapılmadı ve direkt oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 327 kabul, 52 ret oyu kullanıldı. Oylanan bu dosya ile birlikte Güzel için de yargı yolu açılmış oldu.

GERİLİM ÇIKTI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un savunması sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile de kısa süreli bir gerilim yaşandı. İkili birbirlerini ‘FETÖ yardakçısı’, ‘PKK yardakçısı’ ithamlarıyla suçladı.