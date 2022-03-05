HDP’li Güzel için soruşturma açıldı

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Güzel’in dokunulmazlığının sadece “silahlı terör örgütü üyeliği” suçu yönünde kaldırılması nedeniyle doğrudan gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi. Adıyaman’da 2017’de terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora’nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti. Daha sonra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.