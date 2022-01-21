HDP’li Güzel için komisyon kuruldu

Haberin Devamı

RAPOR 1 AY İÇİNDE

TBMM Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ toplantı öncesi, Güzel hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla düzenlenen dokunulmazlık dosyası ve eklerini görüşeceklerini belirtti. Bozdağ toplantının ardından ise içtüzüğe göre Hazırlık Komisyonu’na 1 ay içinde raporunu sunmasının önerildiğini anımsattı. Bozdağ, Güzel’in de savunma hakkının olduğunu belirterek, “Öyle umuyorum ki Komisyon 1,5- 2 ay içinde kararını kamuoyuna açıklayacak” dedi. Bozdağ, gizlilik kuralını belirterek toplantıyı basına kapattı.

BAŞSAVCILIĞIN GÖRÜŞÜ HDP’DE

Anayasa Mahkemesi’nde (AYM), HDP’nin kapatılması talebiyle açılan davada dün önemli gelişmeler yaşandı. AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın esas hakkındaki görüşünü davalı parti HDP’ye gönderdi. HDP’nin savunma hazırlamak için 30 gün süresi var. AYM ayrıca, HDP’nin siyasi yasak istenen partililerin savunmalarının da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi ile daha önceki görevleri nedeniyle AYM üyesi İrfan Fidan hakkındaki reddi hakim talebini de görüşerek, karara bağladı. AYM her iki talebi de yerinde görmeyerek, reddetti. (ANKARA)