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HDP'li Gergerlioğlu'ndan CHP'ye destek

#Tezkere#CHP#HDP
HDPli Gergerlioğlundan CHPye destek

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi iki yıl daha uzatılırken, CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesinin yankıları sürüyor. AK Parti ve MHP'den CHP'ye yönelik tepkiler gelirken, HDP ise CHP'ye sahip çıktı. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "CHP'nin tarihi bir çıkış yaptığını" iddia ederek "Muhalefet iktidar ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız anlayışından çıkmıştır" ifadesini kullandı.

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Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla iki yıl daha uzatıldı. AK Parti ve MHP'den CHP'ye yönelik tepkiler sürerken HDP'li Gergerlioğlu CHP'ye destek çıktı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı bir programda "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet iktidar ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız anlayışından çıkmıştır" dedi.

Gergerlioğlu yayında şunları söyledi:

* Bugün şok bir gelişme, önemli bir gelişmeydi. CHP 'hayır' oyu vereceğini açıkladı. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Ey CHP Kürt meselesi konusunda net bir tavır almalısınız. Evet oyu vermeye mecbur değilsiniz.

* Bu önemli, doğru bir tavırdır. CHP bir çıkış yapmıştır. Sonuçta da "Eyvah! Büyük kayıplara uğrarız. Her tezkereye 'evet' vermeliyiz" fikri değişmiştir ve 'hayır' vereceklerini açıklamıştır.

* CHP ve İYİ Parti, çok net söylüyoruz. Seçim zamanı Kürt meselesini hatırlamayın, seçim zamanı HDP'yi hatırlamayın. Siz kalıcı olarak bu sorunu çözmeye çalışın. 

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'BİZ SENİN HER DEDİĞİNE MÜHÜR MÜ BASACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkere görüşmeleri öncesi partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

* Gönül istedi ki gruplara bilgi verilsin. Tezkere geldi. İlgili bürokratlar gitsinler, grup başkanvekillerini veya partilerin genel başkanlarını ziyaret edip 'Efendim biz bu tezkereyi şu gerekçelerle getiriyoruz, şu milli çıkarlarımız var' deselerdi. Olmadı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine, 'Gelin buna evet' deyin diyorlar. Hangi gerekçeyle?

* Biz senin her dediğine mühür mü basacağız? Otur bir bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun. 'Ben 2 yıl getiriyorum, sen de oy vermek zorundasın.' Bunu başkaları yapabilir; ama biz CHP'yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine 'evet' diyebilir; ama biz Milli Kurtuluş Savaşı döneminden gelen bir partiyiz.

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#Tezkere#CHP#HDP

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