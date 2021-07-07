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Haber Giriş: 07.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

HDP’li Gergerlioğlu tahliye edildi

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HDP’li Gergerlioğlu tahliye edildi

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararının ardından dün Sincan Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

AYM, 1 Temmuz’daki Genel Kurul’da, milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu görüşerek, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vermişti. AYM’nin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması kararına uyan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Gerrgerlioğlu’nun tahliyesine hükmetti.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. 

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