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İzzet NAZLI-Hüseyin BOZOK/DHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede

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HDP'li eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede
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HATAY Amanoslar'da 21 Ekim'de güvenlik korucularının operasyonu neticesinde sağ olarak ele geçirilen 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, jandarmadaki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hatay Amanoslar'da güvenlik korucularının operasyonu neticesinde 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı. Sağ olarak ele geçirilen teröristin, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Genel Başkanı, 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in, 'gri kategoride' aranan oğlu, 'Savaş' kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu ortaya çıktı. Yakalanan terörist Yoldaş Selim Çelik ile birlikte 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'ndaki gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

HDPli eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede
24'ünci dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik
HDPli eski vekilin terörist oğlu Yoldaş Selim Çelik, adliyede



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