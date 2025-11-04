×
HDP’li eski vekile 9 yıl hapis ve tahliye

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 07:00

Tutuklu yargılanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan davada dün karar verildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ayrıca mahkemenin kasasında bulunan ve sahte olduğu iddia edilen, ‘Mehtap Dayan’ adına düzenlendiği belirtilen nüfus cüzdanına ilişkin inceleme raporunun dosyaya kazandırıldığını söyledi.

Savcı, mütalaasında Güzel’in tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrolle tahliyesini istedi. Beraatini isteyen Güzel, “Benim milletvekili olmadan önce çekilen bu fotoğraflarımı vekil olduktan sonra kıymete bindi, manipüle edildi” dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Güzel hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tahliyesine hükmetti.

