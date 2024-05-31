×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

HDP'li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, sahte kimlikle yurt dışına kaçarken yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#HDP#Diyadin#TERÖR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 13:04

Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, sahte kimlikle Bosna Hersek’e kaçmak isterken bu sabah havalimanında yakalandı. Yaşar’ın tanınmamak için başörtüsü taktığı da görüldü.

Haberin Devamı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görevli polis ekipleri, bu sabah saat 06.00’da bir kadının hareketlerinden şüphelendi. Ekipler kadını durdurarak kimlik sordu. Şüpheli, Yüksel Yaşar adına düzenlenen kimliği polise verdi. Ekipler kimliğin sahte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli kadının parmak izine bakıldı. Yapılan çalışmada şüphelinin Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu görüldü.

Yaşar’ın GBT sorgusunu yapan polis, şüpheli hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kararı olduğunu gördü.

Betül Yaşar’ın Bosna Hersek’e kaçmak için kardeşi Yüksel Yaşar adına sahte kimlik ve pasaport düzenlediği tanınmamak için de havalimanına gelirken başörtüsü taktığı ortaya çıktı.

HDPli eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, sahte kimlikle yurt dışına kaçarken yakalandı

Haberin Devamı

Yaşar polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşar işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

HDPli eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, sahte kimlikle yurt dışına kaçarken yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#HDP#Diyadin#TERÖR

BAKMADAN GEÇME!