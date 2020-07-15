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Haber Giriş: 15.07.2020 - 00:06,Son Güncelleme:

HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı

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HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar tutuklandı
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Ağrı'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan Yaşar, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye getirildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından Yaşar ve belediyenin eski yöneticilerinden HDP'li Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt, cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınarak tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yaşar, mahkemece tutuklanırken, Alpaslan, Arslan ve Bozkurt da yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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