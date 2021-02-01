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Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA(DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

HDP'li Buldan ve Sancar'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret

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HDP'li Buldan ve Sancar'dan TBMM Başkanı Şentop'a ziyaret
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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, muhalefet partilerine yapacakları 'demokratik siyaset' turları öncesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. 

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, TBMM'de gerçekleşen ziyaretin ardından açıklama yaptı. Sancar, bugün muhalefet partileri ile görüşme turlarına başlayacaklarını belirterek, "Bugün Saadet Partisi ile Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan görüşecek. Ayrıca; CHP, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile randevumuz var. 1 Şubat itibarı ile başlayan yeni bir program koyduk önümüze. 8 Şubat’ta bu programın ayrıntılarını yine kamuoyuyla paylaşacağız. Başlangıçta Meclis Başkanı ile görüşmeyi tercih ettik. Bunun sebebi demokratik siyaseti hayati önemde bulmamızdır. Dolayısıyla demokratik siyaset ile Meclis’i bir arada önemli gördüğümüz için bu programı Meclis Başkanı Şentop’la görüşerek başlattık" dedi.

Şentop'a, programın ana hatlarını aktardıklarını belirten Sancar, "Programımız demokrasi programıdır. Buradan uzaklaştığımız her gün krizler derinleşiyor, sorunlar ağırlaşıyor, toplumda kutuplaşma ve gerilim yükseliyor. Bunun yolu da demokratik siyasetten geçiyor. Siyasetin yolu bellidir, müzakeredir, mutabakat yollarını aramaktır. Bu görüşlerimizi Sayın Şentop’a aktardık. Meclis’te bu konuda etkin rol almasını ve katkılarını istedik" ifadesini kullandı.

Sancar, İYİ Parti’den de randevu istediklerini kaydederek, Meclis dışındaki partilerle de görüşeceklerini aktardı.

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