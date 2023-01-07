HDP'li Buldan: Cumhurbaşkanı adayımızı yakın zamanda paylaşacağız

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Partisinin Kars İl Örgütü’nün 4’üncü Olağan Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gittikleri her yerde büyük ilgi gördüklerini söyleyerek "Bugün bakıyoruz Türkiye'nin her yerinde HDP var. Bazılarının korkulu rüyası haline gelen bir HDP var. AKP- MHP ittifakının korkulu rüyası ve her gece rüyasına giren tüm planlarını, bütün çalışmalarını 'HDP'yi nasıl engelleriz', 'HDP'yi nasıl siyasetten uzaklaştırırız'; bunun hesabını yapan bir zihniyetin sahibi olan AKP- MHP ittifakı var ama korkmaya devam etsinler. Korkulu rüyalarını görmeye devam etsinler" dedi.