HDP’li Beştaş’ın o iddiası yalanlandı!

Edinilen göre, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkındaki kararları veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı ile Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, üyeleri ve duruşma savcısı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik, mensubiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle yürütülmekte olan bir inceleme veya soruşturma bulunmuyor.