HDP’li Beştaş kazada yaralandı

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Beştaş, ziyaret sonrası kent merkezine dönmek üzere yola çıktı. Beştaş’ın içerisinde bulunduğu otomobil, saat 21.00 sıralarında Kırgın Dere Kavşağında buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada Beştaş ile otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa ve araçta bulunan 1 kişi daha yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde, yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtilirken, Beştaş’ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. Beştaş’ın MR’ı çekildikten sonra durumunun daha iyi görüleceği ve doktorlar ile kendisinin onay vermesi durumunda ise ambulans uçak ile Ankara sevk edilebileceği belirtildi.