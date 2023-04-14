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HDP’li Beştaş kazada yaralandı

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#Meral Danış Beştaş#HDP#Meral Danış Beştaş Kaza
HDP’li Beştaş kazada yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 07:00

Erzurum’dan Yeşil Sol Parti 1’inci sıra milletvekili adayı olan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dün Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde seçim bürosu açılışına katıldı.

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Beştaş, ziyaret sonrası kent merkezine dönmek üzere yola çıktı. Beştaş’ın içerisinde bulunduğu otomobil, saat 21.00 sıralarında Kırgın Dere Kavşağında buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada Beştaş ile otomobilin sürücüsü Mehmet Vefa ve araçta bulunan 1 kişi daha yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde, yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu belirtilirken, Beştaş’ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. Beştaş’ın MR’ı çekildikten sonra durumunun daha iyi görüleceği ve doktorlar ile kendisinin onay vermesi durumunda ise ambulans uçak ile Ankara sevk edilebileceği belirtildi.

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#Meral Danış Beştaş#HDP#Meral Danış Beştaş Kaza

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