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AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun gözaltına alındı

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HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun gözaltına alındı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin HDP'li belediye başkanı Halit Uğun ve şoförü, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede düzenledikleri operasyonla belediye başkanı Uğun ve şoförünü yakaladı.

Gözaltına alınıp Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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