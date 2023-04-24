HDP'li Ahmet Türk'ten Akşener'e mesaj: İYİ Parti, HDP'nin varlığına alışmalı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mitinglerine devam ediyor. Akşener, Mansur Yavaş'la birlikte miting düzenlemişti. Öte yandan HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı cephesine tartışma yaratacak açıklamalar geldi. Türk, "İYİ Parti'nin ve diğer partilerin HDP'nin varlığına alışması gerektiğini" söyledi.

DESTEKLEYECEKLERİ ADAYI İLAN EDECEKLER

Bir yandan da HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın bayramdan sonra destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayının ismini vereceğiz sözleri de gündemde. Bayram bitti ve gözler HDP'nin yapacağı o açıklamaya çevrildi. bugün itibariyle HDP miting programını başlatıyor. Bu nedenle de bu mitingler içinde destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayının ismini verecek ve gözler de bu mitinglerde olacak.