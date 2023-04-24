Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

HDP'li Ahmet Türk'ten Akşener'e mesaj: İYİ Parti, HDP'nin varlığına alışmalı

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Türk#Meral Akşener#İYİ Parti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 09:28

HDP'li Ahmet Türk'ten Meral Akşener'e mesaj geldi. Ahmet Türk, İYİ Parti'nin ve ittifaktaki diğer partilerin HDP'nin varlığına alışması gerektiğini, söyledi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mitinglerine devam ediyor. Akşener, Mansur Yavaş'la birlikte miting düzenlemişti. Öte yandan HDP'li Ahmet Türk'ten Millet İttifakı cephesine tartışma yaratacak açıklamalar geldi. Türk, "İYİ Parti'nin ve diğer partilerin HDP'nin varlığına alışması gerektiğini" söyledi.

DESTEKLEYECEKLERİ ADAYI İLAN EDECEKLER

Bir yandan da HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın bayramdan sonra destekleyeceğimiz cumhurbaşkanı adayının ismini vereceğiz sözleri de gündemde. Bayram bitti ve gözler HDP'nin yapacağı o açıklamaya çevrildi. bugün itibariyle HDP miting programını başlatıyor. Bu nedenle de bu mitingler içinde destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayının ismini verecek ve gözler de bu mitinglerde olacak.

Gözden KaçmasınFETÖ’nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardırFETÖ’nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardırHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGöndersene enerji danışmanını Filyos’aGöndersene enerji danışmanını Filyos’aHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Türk#Meral Akşener #İYİ Parti

BAKMADAN GEÇME!

Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel