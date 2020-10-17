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ANKARA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

HDP’den Tan’a yanıt: ‘HDP’yi kriminalize edemezsiniz’

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HDP’den Tan’a yanıt: ‘HDP’yi kriminalize edemezsiniz’
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HDP Sözcüsü Ebru Günay, eski milletvekili Altan Tan’ın HDP’ye ilişkin iddialarına yanıt vererek, “HDP’de rant arayan ama aradığı rantı bulamayan isimler üzerinden HDP’yi kriminalize edemezsiniz. HDP’nin illa bir yerle bağını arıyorsanız biz söyleyelim, bizim tek ve en sağlam bağımız halkımızladır” dedi.

Parti genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Günay özetle şunları söyledi: “5 yıldır akla hayale gelmeyen baskılar ve çeşitli oyunlarla bizi yok etmeye çalışanlara buradan hatırlatıyoruz: HDP’de rant arayan ama aradığı rantı bulamayan isimler üzerinden HDP’yi kriminalize edemezsiniz. HDP’nin illa bir yerle bağını arıyorsanız biz söyleyelim, bizim tek ve en sağlam bağımız halkımızladır.” 

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