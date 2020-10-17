HDP’den Tan’a yanıt: ‘HDP’yi kriminalize edemezsiniz’

Parti genel merkezinde haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Günay özetle şunları söyledi: “5 yıldır akla hayale gelmeyen baskılar ve çeşitli oyunlarla bizi yok etmeye çalışanlara buradan hatırlatıyoruz: HDP’de rant arayan ama aradığı rantı bulamayan isimler üzerinden HDP’yi kriminalize edemezsiniz. HDP’nin illa bir yerle bağını arıyorsanız biz söyleyelim, bizim tek ve en sağlam bağımız halkımızladır.”