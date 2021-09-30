HDP’den gelen yeni talep

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HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, partiye yakın ajansa konuştu: “Sayın Kılıçdaroğlu, eğer bireysel haklar temelinde Kürt sorununu çözme konusunda bir düşüncesi varsa, eğer anayasanın ilk dört maddesi değiştirilmezse, anayasanın 40’ıncı maddesinin (Temel hak ve hürriyetler), 41’inci maddesinin (Ailenin korunması ve çocuk hakları) değiştirilmesi, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa Kürt sorununun çözülmesi tartışılamaz da.”

CHP’Lİ KAYA: 1921 ANAYASASI ÇÖZER

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da aynı yayın organında “CHP’nin Kürt dosyasında ne var?” sorusunu yanıtladı. “1921 Anayasasını bugüne uyarladığınızda sorunu zaten çözüyorsunuz” diyen Kaya, şöyle devam etti: “Biz aklımızdakini hayata geçirmeyeceğiz. Biz yine Kürtlere soracağız; ‘Ne istiyorsunuz?’ Atatürk TBMM’yi oluşturduğunda Kürt milletvekilleri var mıydı, vardı. Hangi kimlikleriyle gelmişlerdi oraya? Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Cumhuriyetin kurucu unsurudur Kürtler.” Bu görüşleri tepkiyle karşılayan bazı siyasiler ise, sosyal medyada Kılıçdaroğlu etiketleriyle CHP yönetiminin yaklaşımını sordu. Yeni tartışma anayasa üzerinden gelişecek gibi görünüyor.

‘ÜÇ HARFLİLERİN’ SÜRGÜNÜ MÜMKÜN MÜ?

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bursa Esnaf Sanatkâr Odaları Birliği’nde açıkladı: “CHP olarak söz veriyoruz: İktidar olduğumuzda, kene gibi kanınızı emen bu üç harflileri de AVM’leri de şehirlerin dışına yollayacağız.”

Özel’in kastı zincir marketlerdi. Açıklaması birkaç desteğin yanı sıra yoğun eleştiriyle karşılaştı. Üstelik itiraz edenler arasında CHP’ye yakın isimler az değildi. İşte bazı takipçilerinin Özel’e yorumları:

“Özgür bey idolümsün, tahtını sallama. Bakkal romantizmi yapacağım diye halkın ihtiyacını görmezden gelmeyin.

Sonra neden kaybettik çalıştayları yapılır! Tarihi belli, saklama koşulları belli, fiyatı belli ürün satıyorlar, bakkalların artık karşılığı yok. Arabası olmayan, pijamasıyla gariban halk gidiyor. Küçük esnaf savunayım derken evdeki bulgurdan olursunuz.”

RAKİPTEN ÜLKÜ OCAKLARI JESTİ

Ülkü Ocakları’nı “terör organizasyonu” iddiasıyla incelemeye alan ABD Temsilciler Meclisi’ne MHP’nin tepkisi sürüyor. Önergeyi hazırlayan parlamenterin kaçak FETÖ üyeleriyle toplantı görüntülerini kanıt gösteren Ülkücü hesaplara göre 15 Temmuz’un intikamı alınıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz destek ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’ndan geldi:

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“Ülkücüler terörist olsaydı, ABD, TIR’larca silah verdiği FETÖ, PYD ve PKK’ya yaptığı gibi Ülkücülere de TIR’larla silah verir, devlet ve milletleri aleyhine Ülkücüleri devşirirdi. ABD, Türkiye’ye düşman terör şebekeleriyle işbirliği yapmaktan terörün ve teröristin tanımını unutmuş gözüküyor. Küresel terör finansörlerinin iftiraları ve ithamları ile Avrupa ve ABD’nin sözde tasarıları yok hükmündedir. Hiçbir şekilde kabul edilemez.”

PANCAR MOTOR MÜJDESİNE İTİRAZ

Bayrampaşa Belediyesi, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 1956’da Pancar Motor’u kurduğu 40 dönüm araziye onun adıyla Millet Bahçesi kuracağını açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti’nin aksine bunu müjde olarak görmedi:

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“Erbakanımızın hatırasını yad edeceklermiş. Hocamızın kemikleri sızlar ya! Motor fabrikası nerede, yeşil alan nerede? Bu farklılığı bile görememek, geldikleri noktanın vahametini anlama bakımından büyük önem taşıyor.”