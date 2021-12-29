HDP'den CHP'ye teklif: Ortak erken seçim önergesi

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Muhalefet turuna çıkan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 3 lider, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

KUCAKLAŞMALIYIZ

Türkiye’nin kavgalardan çok çektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin birliğe, beraber olmaya, kucaklaşmaya ve helalleşmeye ihtiyacı var. Kavgayı değil, barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelip konuşmalıyız. Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok, hepsi akılla, ferasetle çözülür. Sorunları masaya yatırdık. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir” dedi. Buldan da çoklu krizler yaşandığına dikkat çekerken, Türkiye’nin geçiş döneminde yapması gerekenleri konuştuklarını vurguladı ve “Türkiye’nin yeni bir anlayışa ve yönetime ihtiyacı var. Erken seçimle birlikte de Türkiye yeni bir anlayışı ve yönetimi görecektir” dedi.

İSTİŞARE EDECEKLER

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CHP’ye, erken seçim talebini ortak bir önergeyle Meclis gündemine getirme tekliflerini sunduklarını da belirten Buldan, “Kendi aralarında istişare edip en kısa sürede bu konuyla ilgili görüşlerini iletecekler” diye konuştu.

BABACAN’LA DA GÖRÜŞTÜLER

Buldan ve Sancar, bu ziyaretin öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Buldan, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin toplumunun beklentisi doğrultusunda hemen bir seçime gitmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi. Buldan ve Sancar önceki gün de SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüşmüştü.