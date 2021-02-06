HDP’den CHP’ye ‘demokrasi ittifakı’ için ziyaret

Ziyaretin ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, özetle şunları söyledi:

HDP’nin ‘demokrasi ittifakı’ kapsamında muhalefet partilerine düzenlediği ziyaretlerin ikincisi CHP’ye yapıldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, özetle şunları söyledi:

“Kendilerine sunduğumuz üç başlık var. Birincisi Türkiye’nin OHAL ile yaşamaya başladığı ağır adaletsizlik hallerini nasıl birlikte tamir edebileceğimiz meselesidir. Örnekler arasında Enis Berberoğlu olayı var. Ama özellikle AİHM’nin Demirtaş kararını da görüştük. Bu konuda bir fikir ayrılığı görülmüyor. Kayyum rejimine karşı mücadele demokrasi için mücadeledir. Biz buna karşı muhalefetin ortak tutum sergilemesinin önemine işaret ettik.

Seçim ittifakı bugün gündemimizde yok. Ama seçim güvenliği en temel meselelerden biridir. Demokratik parlamenter sisteme dönüş, bir ortak program maddesi olarak muhalefet partileri arasında yerini almış durumda ama biz bunun güçlü bir demokrasi çerçevesine yerleştirilmesini öneriyoruz.

AKŞENER İLE GÖRÜŞME MASADA

(İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşme talebi) Bizim İYİ Parti ile görüşme isteğimiz devam ediyor. Resmi talep konusunu değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerden sonra kararımızı sizlerle paylaşacağız.

(İttifak konusu gündeme geldi mi?) Evet, ittifak meselesi gündeme geldi. Ama bir seçim ittifakını konuşmama şeklinde gündeme geldi. Seçim ittifakları gündemimizde yok. Bizim herhangi bir ittifakın parçası olma gibi bir talebimiz ve arayışımız yok, arayışımız demokrasi ittifakıdır. Demokrasi ittifakı için de çerçeve oluşturduk.”