HDP'de eş başkanlardan aday olmama kararı

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14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerin ardından oy oranı ciddi oranda düşen partilerden biri de HDP'ydi. Cezaevindeki tutuklu eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş da "aktif siyaseti bıraktığını" söylemiş, oy düşüşüne gerekçe olarak da HDP'nin izlediği politikaları göstermiş, "Özeleştiri yapılmalı" demişti. HDP yönetimi toplanıp olağanüstü kongre kararı almıştı. O karar sonrası iki eş genel başkan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, aday olmayacaklarını açıkladı.

SANCAR: DEMİRTAŞ'IN NİYETİNİ SORGULAMAK DOĞRU DEĞİL

Kampanya sürecini iyi yönetemediklerini itiraf eden eş genel başkanlar, aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Selahattin Demirtaş ile ilgili de konuştu. Mithat Sancar, "Niyetini sorgulamak doğru bulduğumuz bir şey değil. Bütün arkadaşlarımızla uyum içinde partimizi nasıl güçlendirebiliriz kaygısı dışında herhangi bir faktörü esas almadık. Demirtaş’ı ziyaret ettik" dedi.