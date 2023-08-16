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HDP yerel seçimlerde İmamoğlu'na destek verecek mi? Selvi'den 'iki ilçe talebi' iddiası

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#HDP
HDP yerel seçimlerde İmamoğluna destek verecek mi Selviden iki ilçe talebi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 22:52

31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerde, partilerin ve ittifakların nasıl bir strateji izleyeceği merakla izleniyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den de "İYİ Parti ve HDP yerel seçimlerde yeniden CHP'yi destekler mi?" sorusuna ilişkin flaş bir iddia geldi. 

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CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı tartışılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağına ilişkin mesajlar verdiği açıklamaları sonrası yeni kulis bilgileri de gündeme gelmeye başladı.

2019'deki yerel seçimlerde CHP'yi destekleyen İYİ Parti ve HDP'nin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuyken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi'den flaş bir iddia geldi.

Selvi, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge' programında HDP'nin CHP'den talepleri olacağını dile getirdi. Selvi "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. CHP'nin oyu İstanbul'da yüzde 28. İttifaklar yüzde 20 ediyor. İYİ Parti yüzde 8, HDP yüzde 12, TİP ile birlikte. Burada yüzde 20 olmadan kazanma ihtimali mümkün değil. Burada İYİ Parti'nin de HDP'nin de bir takım talepleri var. HDP diyor ki "Artık bizimle gizli saklı ittifak yok." Özellikle Ümit Özdağ ile yapılan mutabakat HDP tabanında çok büyük bir çalkantıya neden oldu. HDP'nin iki ilçe istediği söyleniyor. O ilçelerden birisi Esenyurt, diğerinin de Sultangazi olduğu söyleniyor. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin elinde olan bir ilçelerden birisine takip olduğu söyleniyor. 3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor." diye konuştu.

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Gözden Kaçmasın‘İstanbul için yola çıkıyorum’‘İstanbul için yola çıkıyorum’Haberi görüntüle

İMAMOĞLU'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Adı CHP genel başkanlığı yarışında geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün beklenen açıklamasında ‘İstanbul için yola çıktığını’ açıklamıştı. İmamoğlu, “Dört sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. İstanbul’u kazanmak Türkiye’yi kazanmaktır. İstanbul ve Türkiye’nin kaderleri mühürlüdür” ifadelerini kullanmıştı.

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#HDP

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