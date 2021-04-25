‘HDP, Türkiyeli gibi konuşmuyor’

YIKICILIĞIN SÖZCÜSÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: HDP, Türkiye’de hukuken kurulmuş siyasi parti olmasına rağmen Türkiyeli gibi konuşmuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bizim uzun ve şanlı tarihimiz, gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz, bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizi aziz milletimize havale ediyoruz. Milletçe merak içindeyiz. İttifak içinde olduğunuz siyasi partiler, sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK ve ASALA terörü utancıyla yüzleşin.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin. Nerede bir yıkıcı siyaset varsa ilk destekçisi siz oluyorsunuz. Söylediğiniz şey ASALA ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. Asıl utanılması gereken budur.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, ASALA’nın ve ondan türeyen PKK/PYD’nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. Tarihi kendi politik amaçları uğruna zehirlemeye çalışan HDP’yi telin ediyorum.

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