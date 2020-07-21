HDP, tecavüzle suçlanan vekilini ihraç etti
Partisinin seçim çalışmaları sırasında düzenlenen toplantıda bir kadına tecavüz etmekle suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den ihraç edildi.
Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezleke TBMM’ye gönderilmişti. TBMM, Çelik’in yargılanabilmesi için, yasama dokunulmazlığını kaldırmak amacıyla harekete geçti. Kararı açıklayan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ilkesel olarak Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacaklarının mesajını verdi. TBMM Karma Komisyonu yarın Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması için toplanacak.
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