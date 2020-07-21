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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

HDP, tecavüzle suçlanan vekilini ihraç etti

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
HDP, tecavüzle suçlanan vekilini ihraç etti
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Partisinin seçim çalışmaları sırasında düzenlenen toplantıda bir kadına tecavüz etmekle suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP’den ihraç edildi.

Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezleke TBMM’ye gönderilmişti. TBMM, Çelik’in yargılanabilmesi için, yasama dokunulmazlığını kaldırmak amacıyla harekete geçti. Kararı açıklayan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ilkesel olarak Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacaklarının mesajını verdi. TBMM Karma Komisyonu yarın Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması için toplanacak. 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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