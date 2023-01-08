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‘HDP seçime kendi adayıyla girecek’

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#HDP#Pervin Buldan#Aday
‘HDP seçime kendi adayıyla girecek’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 07:00

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “En yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek” dedi.

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Partisinin Kars İl Örgütü’nün 4. Olağan Kongresi’ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek şunları söyledi: “Biz, Halkların Demokratik Partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek.

KİMSEYLE ORTAK DEĞİLİZ

Bizim ne Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir. Türkiye’nin tüm demokrasi güçleriyle birlikte Emek ve Özgürlük İttifakı’yla birlikte kadınların, gençlerin onayıyla bu ülkede bütün kesimlerin önerilerini, görüşlerini alarak kendi adayını en kısa zamanda açıklamanın hazırlıklarını yaptığımızı belirtmek istiyorum. Hiç kimse HDP’yi A ya da B partisine bağlamasın. HDP, Türkiye’de bir iradedir, büyük bir güçtür ve bu irade de güce bağlı olarak seçimlerde büyük bir oy oranıyla çıkmayı hedefleyen bir siyasi partidir.” 

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#HDP#Pervin Buldan#Aday

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