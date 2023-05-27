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HDP: Özdağ’a takılmıyoruz esas olan Kılıçdaroğlu’nun sözleri

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#HDP#Pervin Buldan#Seçim
HDP: Özdağ’a takılmıyoruz esas olan Kılıçdaroğlu’nun sözleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2’nci tur seçimleriyle ilgili yaptığı açıklama yaptı.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2’nci tur seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile protokol imzalayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın daha önce partilerine yönelik söylemlerine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Ben Ümit Özdağ’ın da, Sinan Oğan’ın da iki ittifak arasında ve iki ittifak içerisine girerek birçok oyunu bozmak adına böyle bir hamle gerçekleştirdiğini ifade etmek istiyorum. O yüzden biz Ümit Özdağ’ın ne dediğine bakmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalamış olabilirler. Ama bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözlerdir. Kürt halkı üzerinden bazı oyunları oynamaya çalışıyor. Ama biz bu oyunlara asla ve asla gelmeyeceğiz. Bizim esas meselemiz demokratikleşme meselesidir. O yüzden de ırkçı söylemlerin, faşist söylemlerin bizim açımızdan herhangi bir bağlayıcı tarafı da yoktur.” 

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#HDP#Pervin Buldan#Seçim

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