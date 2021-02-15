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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.02.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

HDP operasyonunda şok fotoğraflar! İçişleri Bakanlığı duyurdu HDP il binalarında bulundu

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HDP operasyonunda şok fotoğraflar! İçişleri Bakanlığı duyurdu HDP il binalarında bulundu
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İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Aydın ve Batman HDP il binalarında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının afişleri ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntıları netleşti.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (özgür kadın hareketi) içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle HDP Aydın il binasında arama yapıldı. Aramada, çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler ile PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar bulundu.

HDP operasyonunda şok fotoğraflar İçişleri Bakanlığı duyurdu HDP il binalarında bulundu

Batman HDP il ve merkez ilçe binalarında da çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler, terör örgütü mensuplarının afiş ve fotoğrafları ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

HDP operasyonunda şok fotoğraflar İçişleri Bakanlığı duyurdu HDP il binalarında bulundu

HDP operasyonunda şok fotoğraflar İçişleri Bakanlığı duyurdu HDP il binalarında bulundu

HDP operasyonunda şok fotoğraflar İçişleri Bakanlığı duyurdu HDP il binalarında bulundu

 

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