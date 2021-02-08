HDP önündeki eylemde 525'inci gün; aile sayısı 199 oldu

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.



EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU



Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.



'BEN OĞLUMU PKK İÇİN BÜYÜTMEDİM'



HDP önündeki oturma eylemi, 525'inci günde sürerken, aile sayısı da 1999'da 18 yaşında İstanbul'daki kafede çalışırken dağa götürüldüğünü belirttikleri Mahmut Buğan için Kars'tan gelen annesi Aslıhan ile kardeşi Turan Buğan ve 2014'te Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 14 yaşında yatılı okulda öğrenciyken kaçırılarak, dağa götürüldüğünü söylediği ağabeyi Nurullah için Hakkari'den gelen Şahin Salim ile 199 oldu.



Oğlunu terör örgütü PKK için büyütmediğini söyleyen Aslıhan Buğan, "Oğlumu fakirlik ve zor şartlarda büyüttüm. PKK alsın, götürsün, diye büyütmedim. Bize yazık değil mi? Bu yaşlı ve hasta halimle yollara düştüm, oğlumu istiyorum. Kimsesizim, çaresizim. PKK oğlumu elimden aldı ve ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.



Turan Buğan da ağabeyinin zorla götürüldüğünü anlatarak, "Bize, 'Beni götürüyorlar' dedi. Biz de 'Kim götürüyor' dedik. 'Bilmiyorum' dedi. İmkanımız yoktu, ona ulaşamadık. Götürdüler. Bir daha haber alamadık. Buradaki aileleri televizyonda gördük. Biz de umutlanıp geldik. Belki bizi görür ve neredeyse çıkar gelir. Sesimizi duyuyorsa, onun gelmesini istiyoruz. O yüzden buraya geldik" diye konuştu.



'HDP, AĞABEYİMİ NASIL GÖTÜRDÜYSE ÖYLE GETİRSİN'



Şahin Salim de ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, "Ağabeyimi HDP götürdü. HDP, ağabeyimi nasıl götürdüyse öyle getirsin. Babam çok aradı, bulamadı. Annem de perişan halde. O yüzden gelemedi buraya. Annem o kadar ağlıyor ki artık gözleri görmüyor. Beni duyuyorsan gel, devletimize teslim ol. Devletimiz güvenlidir. Kimse sana bir şey yapmayacak. Buradaki aileler bize de umut oldu. İnşallah ağabeyim de gelir" dedi.