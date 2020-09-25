HDP önündeki eylemde 389’uncu gün

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos’ta ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDU

Hacire Akarın oğlu Mehmetin yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylanın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadranın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhanın kızı Pelda, Melik Aslanın oğlu Volkan, Muhteber Birlikin oğlu Veysi, Cahide Alkanın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynakın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmışın kızı Tekoşin Açar, Sait Açarın oğlu Haşim, Cemal Ertaşın oğlu Ramazan, Sever Fidanın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetinin oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkanın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17ye çıktı. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

’PKK VE HDP’NİN YOK OLACAĞINA CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUM’

Diyarbakır’da 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2014’te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, ’Kobani olayları’ olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’li eski milletvekillerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Biçer, "Kobani ve Sur olaylarından sonra başlarına bir şey gelmeyeceğini sanıyorlardı. Meydanı geniş bulmuşlardı dolaşıyorlardı. Allah devleti başımızdan eksik etmesin gerekeni yaptılar. Daha da yapacaklarına inanıyorum. PKK ve HDP’nin yok olacağına canı gönülden inanıyorum. Bu evlatların acısını biz çekiyoruz. Onlar sefasını sürüyor. İçimize ateş düşürenleri Allah helak etsin. Devlet Allah’ın izniyle gerekeni yapacak hepsini içeriye atacaktır. Ben oğlumun intikamını da alacağım. Onlara bırakmayacağım sağ veya ölü bu evladımı HDP’den alacağım. 389 gündür HDP önünde kendi evlatlarımız için arayıştayız. PKK’nın uzantısı HDP kendi elleriyle çocuklarımızı YPG ve PKK’ya gönderdi. 389 gün değil 389 yıl da geçse bu mücadele devam edecek. Devletim gerekeni yapıyor biz de burada mücadele ederek PKK’yı ve HDP’yi yeryüzünden sileceğiz" diye konuştu.

PKK/KCK operasyonunda, bazı şüphelilerin Diyarbakır’da gözaltına alınması üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapıldı. Açıklama sırasında ailelerin bulunduğu alanda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.