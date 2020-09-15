HDP önündeki eylemde 379'uncu gün

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren anne Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı.

16 AİLE EVLATLARINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan daha önce örgütten kaçıp, teslim oldu. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 16'ya yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evlerinde bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda, sosyal mesafe kuralına uyarak eylemi sürdürüyor.

'KİRLİ ELLERİNİ ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKSİNLER'

Diyarbakır'da 2015'te 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemini sürdüren Fatma Akkuş, kızını HDP'lilerin götürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çeksinler. 6 yıl oldu. Herkesin çocuklarını da onlar götürdü. 379 gündür buradayız. HDP'liler karşımıza gelip bir açıklama yapmıyor. Biz onlara ne yaptık? Biz, evlatlarımızı istiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler artık. Bütün dünya görsün onların kirli yüzünü. Çocukları kandırarak götürüp, dağa terk ediyorlar. 'Kadın yaşamdır, kadınları öldürmeyin' diyorlar. Bu götürdükleri çocukların çoğu kadındır, kızdır, dağda terk etmişler. Kızım, devlet, anamızdır, babamızdır, bize sahip çıkıyor. Neredeysen sesini bize duyur. Benim sesimi duyuyorsan, neredeysen gel, güvenlik güçlerimize teslim ol, eve dön. 6 yıldır gözümüz yollarda, seni bekliyoruz."