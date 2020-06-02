HDP önündeki eylemde 274'üncü gün

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, eylemlerini sürdürerek diğer ailelere destek veriyor.

'GELİN ÇOCUKLARIMIZI HEP BİRLİKTE HDP'DEN ALALIM'

4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, çocukları kaçırılan ancak eyleme katılmayan ailelere de seslendi. Onların da gelip çocuklarını HDP'den istemesi çağrısında bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"274 gündür HDP İl Başkanlığı'nın önünde eylemimizi sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını oldu, Ramazan ayı geldi, bayram geldi. Gerçi biz hiç bayram görmedik, 274 gündür HDP, Kürt ailelerini mağdur ediyor. Gelip bize bir açıklama yapmıyorlar. Ön kapıdan il binasına girip arka kapıdan kaçıyorlar. Neden bizden kaçıyorsunuz? Biz sizin gibi eşkıya değiliz, kaçmayın bizden. Biz burada oturan aileler eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Eğer HDP gerçekten barış istiyorsa, barış hemen yanı başlarındadır, gelsinler buraya. Gerçekten samimi iseler gelsinler bizim çocuklarımızı PKK'dan istesinler. Diyorlar ki; biz Kürtleri temsil ediyoruz, eğer öyle olsaydı biz buradaki tüm aileler Kürt'üz, gelin sahip çıkın. Siz ancak terör örgütleri PKK ve YPG'yi temsil ediyorsunuz. Ben buradan çocukları kaçırılan tüm ailelere sesleniyorum, gelin buraya, evde oturup kendi çocuklarınızın ölümünü mü bekliyorsunuz. Gelin, çocuklarımızı hep birlikte HDP'den alalım."