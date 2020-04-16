HDP önündeki eylemde 227'nci gün

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır ile binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'ARTIK İNSAFA GELSİNLER, OĞRUMU VERSİNLER'

Diyarbakır'da geçen yıl kaybolan Yusuf Bekdaş için evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğlunun HDP aracılığıyla dağa götürüldüğünü söyledi. Oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini belirten Bekdaş, şöyle konuştu:

"Oğlum bu binadan gideli 11 ay oldu. Çocuğu buradan götürdüler. Ben buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum. Artık yeter yani. Artık herkese sesleniyorum. Çocuklarımızı getirsinler. Hiç kimse kıvırtmasın. Bak o çocuğun görüntüleri çıktı ortaya. Eğil'de binaya giriyor, belediyeden götürüyorlar. Açık açık arabaya koyup, götürüyorlar. Daha bunu inkar etmesinler. Bu tespitli bir şey artık. Keza benim oğlum böyle. Bakın bu ailelere, herkes fakirdir. Hepimiz perişan olduk. Ben bütün milletvekillerine sesleniyorum. Bıraksınlar bu kavgayı gelsinler bu çocukların işini halletsinler. İlla insanın burada bir şey mi yapması gerekiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı hemşerim. Evimizde huzur yok. Evimizde düğün yok. Çocuklarımızın yeri bellidir, yurdu bellidir. Getirsinler artık çocuklarımızı. HDP'yi de vicdana davet ediyorum. Oğlumu getirsinler. Benim oğlumun yerini söylesinler bana. Yani artık yeter biz dayanamıyoruz. Bütün aileler perişan. Tutturmuşlar siyasi parti, siyasi parti niye bu hareketleri yapıyor. Biz de Kürdüz hemşerim, inkar etmiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımızı istiyoruz. Herkesten istiyoruz çocuklarımızı MHP olsun, CHP olsun, İYİ Parti olsun. Herkesten, artık bir şey yapsınlar. Ben çocuğumu istiyorum, çocuğumu HDP'den istiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum, kaç gel oğlum. Senin arkadaşların nasıl kaçtılarsa sen de öyle gel. Bak geldiler kimseye ceza vermediler, herkesi ailesine teslim ettiler."