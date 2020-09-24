HDP önündeki eylemde 17'nci kavuşma!

İstanbul'da yaşayan Fahrettin-Meryem Akkuş çifti, 19 yaşındayken Sultangazi ilçesinde kaçırılan oğlu Erkan'a kavuşmak umuduyla 20 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürülen evlat nöbetine katıldı. Akkuş, çiftinin eylemi 388 gündür sürerken, Erkan, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerince ifadesi alınan Erkan, ailesiyle buluşturmak üzeri Diyarbakır'a getirildi.

KAVUŞMADA MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKÜLDÜ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün Akkuş çifti, 5 yıl aradan sonra evladı Erkan'a kavuştu. Yıllardır hasret kaldıkları oğullarını görün Akkuş çiftçi, mutluluk gözyaşları döktü. Duygulu anların buluşmada, Fahrettin- Meryem Akkuş çifti, oğullarına uzun süre sarılarak, hasret giderdi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 17 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin daha önce örgütten kaçıp, teslim olmuştu. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan'ın da teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 17'ye çıktı.

Bu arada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 147 ailenin, HDP önündeki oturma eylemi, 388'inci günde de devam ediyor.