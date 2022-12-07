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HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 337 oldu

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 337 oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 16:34

DİYARBAKIR'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2 ailenin daha katılımıyla 337’ye çıktı.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1192 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı ise 2015’te Erzurum’da ilkokul öğrencisiyken 13 yaşında kaçırılan kızı Bahar için gelen Celal Karakaya ve 2022’de Diyarbakır’da 15 yaşındayken kaçırılan kızı Rojin için gelen Hülya Kızılay ile birlikte 337’ye çıktı.

Celal Karakaya, eşinin ve diğer çocuklarının kızı Bahar'ı beklediğini, gelene kadar da alandan ayrılmayacağını söyledi.

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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