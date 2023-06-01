HDP önündeki evlat nöbetinde 42’nci buluşma

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK’dan kaçarak Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten Mehmet Akdaş, Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailesiyle buluşturuldu. Akdaş, Diyarbakır Valiliği İçkale yerleşkesinde annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş ile bir araya getirildi.

Annesi Gülperi Akdaş, oğluna sarılarak gözyaşı dökerken, Babası Esat Akdaş, "Devletimiz sağ olsun, çok mutluyuz. Başından beri oğlumuzu bize getirecekleri için devletimize güveniyorduk. Hepinizden Allah razı olsun, derdimiz kalmadı. 8 yıl olmuştu" dedi.

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Mehmet Akdaş ile birlikte evlat nöbetinin 1368’inci gününde çocuklarına kavuşan aile sayısı, 42'ye ulaştı.