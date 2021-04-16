HDP önünde eylem yapan baba: Evladımızı almadan gitmeyeceğiz

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'EMEKLERİMİZ BOŞA GİTMEDİ'

Geçen yıl 16 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Begdaş, 592 gündür sürdürdükleri eylemde emeklerinin boşa gitmediğini söyledi. Evlatlarını kavuşmadan HDP önünde ayrılmayacaklarını aktaran Begdaş, "Yaz demeden kış demeden herkes buraya evladı için geldi. Emeğimiz boşa gitmedi. Bu çadırdaki ailelerin 24'ünün çocuğu geldi. Bu bir başarıdır ve her tarafa yayılıyor. İnşallah herkes çocuğuna kavuşur da bu bayram çifte bayram yaparız. Tek umudumuz budur. Ramazan ayında, koronavirüste, kar, kış, her zaman buradayız. Hakkımız olan evladımızdır. Evladımızı almadan gitmeyeceğiz. Çocuk hiçbir şeye benzemez. Bu ciğerdir. Geceleri bazen uykumuz gelmiyor. Artık herkes elini taşın altına koysun. Son evladımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız. Bunda herkes kararlıdır" diye konuştu.

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