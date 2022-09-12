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HDP önünde evlat nöbetindeki anne: Burayı terk etmeyeceğiz

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#DİYARBAKIR#HDP#TERÖR
HDP önünde evlat nöbetindeki anne: Burayı terk etmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 15:05

Diyarbakır'da, 2015’te kaçırılan oğlu Mehmet (22) için evlat nöbetini sürdüren İmmihan Nilifırka, "Biz anne ve babalar olarak evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1106’ncı güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 2015’te Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, "Biz burayı terk etmeyeceğiz. Oğlum İzmir Eğe Üniversitesi'nde okuyordu. Biz anne babalar olarak evlatlarımızı istiyoruz.

Çocuklarımız gelene kadar burayı terk etmeyeceğiz. Yavrumuzu bıraksınlar. Çocuklarımızın üzerlerinden ellerini çeksinler. Eğer çocuğum gitmemiş olsaydı hem onu evlendirecektim hem de çocuğu okula gidecekti. Bir an önce okulunu bitirip evlenmek istiyordu. Çocuklarımızı mağaralara mahkum etmişler, bize evlatlarımızı versinler" diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#HDP#TERÖR

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