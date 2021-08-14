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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)-
Haber Giriş: 14.08.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı

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HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz tutuklandı

Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de bulunduğu 5 kişi 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. 

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