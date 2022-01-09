HDP Milletvekili Semra Güzel kimdir? İşte HDP Milletvekili Semra Güzel'in biyografisi....

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Semra Güzel 1984 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.



DHY kurasıyla Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atandı (Mayıs 2009). Kasım 2010'da Nusaybin 1 No'lu ASM'de Aile Hekimliği görevine geçti. Eylül 2012'de TUS ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü kazandı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında görev aldı. Diyarbakır Tabip Odasında Eş Başkanlık sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.