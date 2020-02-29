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HaberlerGündem HaberleriHDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye gözaltı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 17:45,Son Güncelleme:/

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye gözaltı 

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HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye gözaltı 
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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.     

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.     

Operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.     

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.     

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