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HDP 'Kılıçdaroğlu' mu diyecek? Demirtaş'ın paylaşımı gündemde... İnce'den 'pusula' yanıtı

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#HDP#Selahattin Demirtaş#Muharrem İnce
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 10:56

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medyadaki pusula paylaşımının ardından HDP'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yakın zamanda destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayının ismini paylaşacaklarını söyledi. O açıklamadan birkaç saat sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, Demirtaş'ın paylaştığı oy pusulasına tepki gösterdi. İnce, "Dokunulmazlığının kaldırılmasına Kılıçdaroğlu oy verdi" dedi.

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HDP, cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı almıştı. İstanbul Sultanbeyli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yakın zamanda destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayının ismini paylaşacaklarını söyledi. Pervin Buldan yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra ismini açık açık söyleyeceğiz" dedi. 

O açıklamadan birkaç saat sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun, dedi. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim" dedi. 

DEMİRTAŞ'TAN PUSULA PAYLAŞIMI

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. O pusulada Erdoğan ve Kılıçdaroğlu resimleri yer aldı. Diğer, iki aday Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın resmi yerine de Erdoğan'ın resmi bulunuyordu. Hesaptan yapılan paylaşımda "Matematik açısından oy pusulası aslında böyle. Oyunu heba etme" ifadelerine yer verildi.

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SİNAN OĞAN'DAN DEMİRTAŞ'A YANIT: MATEMATİKTE 'ÇARPMA' İŞLEMİ DE VAR

O paylaşıma Sinan Oğan yanıt verdi. Doğrudan Demirtaş'a seslenen Oğan "Senin kafan matematikteki bir tek “bölme” işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma! Unutma, matematikte “çarpma” işlemi de var…!" ifadelerine yer verdi.

İNCE'DEN DEMİRTAŞ'A YANIT: KILIÇDAROĞLU 'DOKUNULMAZLIK KALKSIN' DİYE OY VERDİ

Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı oy pusulasına tepki gösterdi.İnce, "Bak Selahattin Demirtaş, Muharrem hocadan sana bir ders olsun bu. Dokunulmazlıkların kaldırılmasında Davutoğlu teklif etmiş. Ali Babacan'ın imzası var. Sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var; 'Anayasa'ya aykırı ama AK Parti'nin teklifine evet diyeceğiz'. Ben hayır oyu verdim." Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın paylaştığı seçim pusulasına bu sözlerle tepki gösterdi.

"ÇEKİLMEMİ İSTEMEK ANTİDEMOKRATİK, İNSANİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik eleştirilere, "Ne demek çekilsin? Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok antidemokratik. İnsani değil. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Ben cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, 10 milletvekili... Ben ihale mafyası değilim. Demokratik hakkımı kullanıyorum" diyerek yanıt verdi.

 

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#HDP#Selahattin Demirtaş#Muharrem İnce

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