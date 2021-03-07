‘HDP kapatılırsa 6.5 milyon insan cezalandırılır’

Dün akşam KRT TV’de konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Zaten insanları tutukluyorsunuz, kayyumları atıyorsunuz; haklı mısınız haksız mısınız o da belli değil. Olağanüstü bir baskı da uygulanıyor HDP’nin üzerine. İktidar kendisine oy vermeyen bütün Kürtleri cezalandırmak istiyor. Samimi inancım şu; Bahçeli kesinlikle HDP’nin kapatılmasını istiyor ama gördüğüm ve anladığım kadarıyla ya da duyduğum kadarıyla gelen bilgiler; AK Parti’nin bu kadar sert bir çıkışın doğru olmadığı yönünde düşüncesi var.

‘İTTİFAK SÜRECEK’

Şöyle bir stratejinin uygulandığını biliyorum saray tarafından; ‘Önce bir CHP’nin içini karıştıralım; Sonra İYİ Parti ile HDP’yi yan yana getirip İYİ Parti’yi zor durumda bırakmak ve Saadet Partisi’ni Millet İttifakından koparabilir miyiz diye bir arayışa girmek. Ama vatandaş o kadar bilinçli ki, ne yaparlarsa yapsınlar ‘Sandığa gideceğiz, biz bunları değiştireceğiz’ diyor. İttifak sürecini yürütmek benim için Türkiye’ye karşı sorumluluk.”