‘HDP kapatılırsa 6.5 milyon insan cezalandırılır’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başsavcılığı’nca HDP hakkında açılan soruşturmayla ilgili, “HDP’yi kapatarak 6.5 milyon insanı cezalandıracaksanız bunun adı demokrasi değil. İktidar kendisine oy vermeyen bütün Kürtleri cezalandırmak istiyor” dedi.
Dün akşam KRT TV’de konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Zaten insanları tutukluyorsunuz, kayyumları atıyorsunuz; haklı mısınız haksız mısınız o da belli değil. Olağanüstü bir baskı da uygulanıyor HDP’nin üzerine. İktidar kendisine oy vermeyen bütün Kürtleri cezalandırmak istiyor. Samimi inancım şu; Bahçeli kesinlikle HDP’nin kapatılmasını istiyor ama gördüğüm ve anladığım kadarıyla ya da duyduğum kadarıyla gelen bilgiler; AK Parti’nin bu kadar sert bir çıkışın doğru olmadığı yönünde düşüncesi var.
‘İTTİFAK SÜRECEK’
Şöyle bir stratejinin uygulandığını biliyorum saray tarafından; ‘Önce bir CHP’nin içini karıştıralım; Sonra İYİ Parti ile HDP’yi yan yana getirip İYİ Parti’yi zor durumda bırakmak ve Saadet Partisi’ni Millet İttifakından koparabilir miyiz diye bir arayışa girmek. Ama vatandaş o kadar bilinçli ki, ne yaparlarsa yapsınlar ‘Sandığa gideceğiz, biz bunları değiştireceğiz’ diyor. İttifak sürecini yürütmek benim için Türkiye’ye karşı sorumluluk.”