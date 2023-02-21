Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

HDP İstanbul İl binasına girerek etrafa zarar veren bir kişi gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#HDP#Gözaltı#İstanbul Valiliği
HDP İstanbul İl binasına girerek etrafa zarar veren bir kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 15:18

Beyoğlu'nda bulunan Halkların Demokratik Partisi(HDP) İstanbul İl Başkanlığı'nda eşyaları yere atarak bağıran kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, HDP İstanbul İl Başkanlığı'na giren bir kişi bağırarak içerideki eşyalara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler etrafa zarar veren M.B.'yi gözaltına aldı. M.B'nin yapılan incelemede terör kaydının olmadığı ancak "Cumhurbaşkanına hakaret", "Cinsel taciz-tehdit-hakaret", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna muhalefet", "Cinsel saldırı", "Mala zarar verme-ibadethane ve mezarlıklara zarar verme" gibi konularda suç kayıtları olduğu tespit edildi. M.B.'nin ayrıca İstanbul Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaydı bulunduğu belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#HDP#Gözaltı#İstanbul Valiliği

BAKMADAN GEÇME!

Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi
Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi Can kaybı 6ya yükseldi

Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi! Can kaybı 6'ya yükseldi

#Deprem
Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu? ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor'

#Kahramanmaraş Depremi