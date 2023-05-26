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HDP: İlk turdaki tutuma devam

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#HDP#YSP#Seçim
HDP: İlk turdaki tutuma devam
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Yeşil Sol Parti ve HDP toplantısından “birinci turdaki tutumda devam etme” kararı çıktı.

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Yeşil Sol Parti ve HDP’nin 28 Mayıs Pazar günkü cumhurbaşkanı seçiminde “sandığı boykot” seçeneğini de tartıştığı toplantılardan, “birinci turdaki tutumunda devam etme” kararı çıktı.

HERKES SANDIĞA

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın dün HDP Genel Merkezi’nde ikinci tura ilişkin tutumlarını açıkladı.
Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın imzaladığı protokolü değerlendiren Buldan, “Toplumdaki demokratik değişim direncini kıran, sömüren, sönümlendiren veya onaylayan hiçbir siyasi anlayışı doğru bulmayız. Bu tür yaklaşımlara karşı da demokratik mücadelemizi sonuna kadar sürdürürüz” dedi. Buldan, şunları söyledi: “Bu yüzden Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir ve tek seçenek onu ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. 28 Mayıs’ta milyonlarla birlikte başarabileceğimize, tarihin akışını hep birlikte demokratik değişim yönünde çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz.” HDP Eş Sözcüsü Sancar da “İkinci turda değişim arzusunun ve iradesinin egemen olacağına inanıyoruz. Çağrımız açıktır: Herkes sandığa gitsin” dedi. 

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#HDP#YSP#Seçim

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