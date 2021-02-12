‘HDP ile ittifak arayışımız yok’

“Sayın Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan başarısız olduğu tescilli bir rektör atadı. Buradaki mesele özel bir kriz tanzimidir. Bunun böyle olacağı biline biline yapıldı. Bence derhal Melih Bulu görevden alınmalı. Trakya Üniversitesi’nden bir adam, adam da diyemeyiz bir yaşam formu, Cevdet Kılıç. Yazıklar olsun bu adama, yazıklar olsun bu yaşam formuna.

HDP ile ittifak arayışımız gibi bir şey yok. HDP’yi PKK’nın yanında konumlandırıyoruz ama HDP’ye oy veren Kürdü, Türkü PKK’lı değil. Selahattin Demirtaş’ın terörle iç içe olduğu bir gerçek. Ama Demirtaş’ın yargılanmasının hızlı ve objektif bir şekilde yapılmasının Türk Devleti’ne çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.

Cumhur İttifakı içinde yer almayız. Böyle bir ittifak kendimi inkar etmek olur. Hangi ittifakta yer alacakları diğer partilerin kararı.”