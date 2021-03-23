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Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

HDP ilçe başkanlarının gözaltına alındığı operasyonda 1 kişiye tutuklama

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HDP ilçe başkanlarının gözaltına alındığı operasyonda 1 kişiye tutuklama

İstanbul'da PKK / KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı. Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kâğıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK / KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlenmişti. 4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R.B. ve Kâğıthane HDP Eş Başkanları B.D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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