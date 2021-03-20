HDP için ilk karar 15 gün sonra

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle önceki gün açılan davada dün bir raportör görevlendirdi.

İLK İNCELEME 15 GÜNÜ GEÇEMEYECEK

Raportör, raporunu 15 gün içinde hazırlayacak. AYM Genel Kurulu raporu değerlendirecek ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Bu süre iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek. Raporun sunulmasının ardından Arslan’ın belirleyeceği günde ilk inceleme yapılacak. Toplantı sonucu bir eksiklik görülmezse dava kabul edilecek. Eksiklik varsa tamamlanması istenebilecek.

ÖN SAVUNMA İSTENECEK

İddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP, tanınan süre içinde ön savunmasını verecek. Ancak HDP ön savunma süresinin uzatılması için AYM’ye başvurabilecek. HDP’nin ön savunmasını vermesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü AYM’ye sunacak. Bu görüş davalı HDP’ye gönderilecek. Daha sonra AYM’nin belirleyeceği tarihlerde Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

ESAS HAKKINDAKİ RAPOR

Davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak AYM raportörü veya yeni görevlendirilecek raportör heyeti esas hakkındaki raporu hazırlayacak. Bu süreçte Başsavcılık ve davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma sunabilecek. HDP’nin “temelli kapatılması” ya da “kapatılmaması” şeklinde görüş bildiren bu raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Arslan HDP’ye kapatma istemini esastan görüşmeyi başlatacak.

15 ÜYENİN 10’UNUN OYUYLA KARAR

Kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM Genel Kurulu karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden (odak olma) ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verilebilecek.

TEK TEK İNCELEME

AYM temelli kapatma ya da Hazine yardımını kesme yaptırımı yanı sıra, haklarında siyasi yasak istenenlerin durumunu da tek tek değerlendirecek. AYM’nin HDP kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilip Resmi Gazete’de yayımlanacak. Öte yandan, siyaset yasağı istenen isimler arasında yer alan Naciye Çiğdem Atalay’ın kanser nedeni ile 2018’de hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞTE KAPATMA DAVASINA GÖTÜREN 20 KANIT

AYM’de raportör incelemesi sürecindeki HDP iddianamesinin “Ekler” bölümünde klasörler dolusu bilgi ve belge yer alıyor. İşte o liste :

1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30.12.2020 tarihli “Kobani İddianamesi” (6 Klasör)

2. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nden temin edilen davalı Parti üyelerine ilişkin soruşturma ve kovuşturma bilgilerinin yer aldığı liste.

3. İmralı Günlükleri kitabının çıktısı.

4. HDP’nin Diyarbakır ilinde görev almış üyelerinin yargıya intikal eden soruşturma-kovuşturma dosyaları.

5. HDP ile ilgili basına yansıyan haberler.

6. Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Gara operasyonu sonrası sosyal medya hesaplarından attıkları mesajlar.

7. Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Irak-Gara bölgesinde bulunduğuna dair beyanlar.

8. HDP teşkilatları aracılığıyla PKK’ya katılan ve yargılanan örgüt üyelerinin beyanlarını içeren dosyalardaki sanık beyanları.

9. Kobani olaylarının yaşandığı tarihteki MYK’da görevli olanlar.

10. Diyarbakır Anneleri’nin beyanları.

11. Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın PKK için kuryelik yaptığı iddiasına ilişkin haber çıktısı ve CD.

12. HDP İstanbul Esenyurt, Güngören, Elazığ Karakoçan, Batman il ve merkez ilçe, Diyarbakır il ve ilçeleri, Aydın il teşkilat ile Van İpekyolu belediyesinin parti binalarında PKK ile ilgili bağlantı olduğunu gösterir ele geçirilen bilgi belgeye ilişkin haber çıktıları.

13. HDP teşkilat başkanı ve üyelerine ait sabıka kayıtları.

14. HDP eş genel başkanlarının açık kaynaklara yansıyan bir kısım beyanları. (CD)

15. Tüzük, Program ve İç Yönetmelik.

16. Kurucular-eş genel başkanlar ve merkez organlarda görev alanlar – milletvekilleri ve kayyum atanan belediye başkanları.

17. HDP tarafından 23.02.2020 tarihinde yapılan 4. Olağan Kongre ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/90491 soruşturma sayılı dosyasına ilişkin evrak.

18. HDP kongrelerinde, merkez organlarında görev alanlar ile Kurucular Kurulu listesi.

19. İçişleri Bakanlığı’ndan temin edilen görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına ait evrak.

20. İdris Baluken’in ‘hendek olayları’ sırasındaki beyanına ilişki haber çıktısı.

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